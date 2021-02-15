Крымские спасатели предотвратили обрушение крыши на ледовом катке

Пострадавших нет. Фото: Пресс-служба МЧС РК

В Симферополе крымские спасатели предотвратили обрушение потолка над ледовым катком в школе зимних видов спорта «Наследие», сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В ведомстве объяснили, что к школе была отправлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-спаса» и спецтехника. Спасателям пришлось полностью расчистить от снега шатер, чтобы он не обрушился.

При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС соорудили систему канатного доступа и страховку, а затем сбросили весь снег с тента. Его площадь составляла 2000 квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

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