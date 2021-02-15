Снег, выпавший в Крыму, может наполнить водохранилища Ялты и Симферополя

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Снег, который выпал за последние несколько дней в Крыму, поможет пополнить водохранилища, которые питают Ялту и Симферополь.

- В горной части на водосборных территориях выпало до 1 метра слоя снега. Ждем паводковый период. При плюсовых температурах вся эта вода пойдет и в Счастливенское, и в Загорское водохранилища, которые питают Ялту, а также в Партизанское, Симферопольское и Аянское водохранилища, - сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, с 12 по 14 февраля в Крыму выпало от 2 до 25 мм осадков. Больше всего снега выпало в горной и северо-западной части Крыма. Осадки выпали в семи муниципальных сельских образованиях, а также в городах Симферополь, Алушта, Саки, Евпатория, Белогорск и Бахчисарай

Напомним, что в Крыму до 18 февраля действует штормовое предупреждение. Также на полуострове продолжается период аномально низких температур.

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