Симферопольцы сняли на видео, как из крана льется голубая вода

Голубая вода имела запах моющего средства. Фото: скриншот из видео

Симферопольцы, которые живут на улице Героев Сталинграда, сняли на видео, как из крана в их квартире пошла голубая вода. Жители столицы рассказали, что жидкость имеет запах моющего средства. Кадры с лазурной водой появились в социальных сетях.

- У нас идет вода с запахом моющего средства. Можно стирать и даже порошок не брать, - отмечает женщина на видео.

В ГУП РК «Вода Крыма» рассказали, что этот феномен не связан с их работой. Они попросили симферопольцев проверить внутренние сети.

- Похоже на неправильное подключение бытовой техники. Скорее всего в кран поступает моющая жидкость именно оттуда. Людям просто нужно починить обратный клапан, - объяснили в предприятии.

Напомним, что случаи с разноцветной водой в столице не редки. Местные жители часто жалуются на желтую, коричневую или даже голубую воду. Также симферопольцев не устраивает ее запах.

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