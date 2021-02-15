Коммунальщики не смогут вовремя убрать сосульки в Симферополе

Коммунальщики не смогут оперативно убрать сосульки с крыш зданий крымской столицы, заявила глава местной администрации Елена Проценко.

По ее словам, главной причиной является нехватка нужной техники, поэтому к ликвидации льда планируют подключать спасательные службы.

- Службы уже выехали работать, будем натягивать ограничительные ленты. Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, быстро не получится, – обнадежила глава администрации.

Глава города также попросила, чтобы все были осторожными, когда гуляют под крышами зданий, а жители многоэтажных квартир сами убрали сосульки с балконов своих домов.

- Хочу обратиться к балансодержателям зданий, чтобы они помогли и поучаствовали, чтобы они вспомнили, что 15 метров прилегающей территории - это их зона ответственности. Также обращаюсь к жителям города, чтобы они убрали сосульки на балконах, - добавила Проценко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50