Коммунальщики не смогут вовремя убрать сосульки в Симферополе

Коммунальщики не смогут оперативно убрать сосульки с крыш зданий крымской столицы, заявила глава местной администрации Елена Проценко.
По ее словам, главной причиной является нехватка нужной техники, поэтому к ликвидации льда планируют подключать спасательные службы.
- Службы уже выехали работать, будем натягивать ограничительные ленты. Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, быстро не получится, – обнадежила глава администрации.
Глава города также попросила, чтобы все были осторожными, когда гуляют под крышами зданий, а жители многоэтажных квартир сами убрали сосульки с балконов своих домов.
- Хочу обратиться к балансодержателям зданий, чтобы они помогли и поучаствовали, чтобы они вспомнили, что 15 метров прилегающей территории - это их зона ответственности. Также обращаюсь к жителям города, чтобы они убрали сосульки на балконах, - добавила Проценко.
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