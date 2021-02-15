За несколько дней в Симферополе выпало две трети месячной нормы осадков

На текущей неделе обильных снегопадов больше не предвидится Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе за 12 и 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков. Месячная норма - 42 мм, столице же за несколько дней досталось 27 мм.

- За этот же период на плато Ай-Петри выпало 23 мм осадков, в Бахчисарайском районе и на Ангарском перевале - по 27 мм, - сообщили в гидрометцентре.

В Симферополе снежный покров достигает 28 сантиметров, в Бахчисарае и в горной местности - от 12 до 25 сантиметров.

На этой неделе обильных снегопадов больше не будет. На улице сохранится минусовая температура, днем - от -3 до -8 градусов, ночью - от -11 до -16 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50