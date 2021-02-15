Аксенов запустил флешмоб к седьмой годовщине Крымской весны

Фото: Архив "КП"

Накануне праздника Крымской весны глава РК Сергей Аксенов предложил местным жителям и туристам сфотографироваться на фоне «визитных карточек» республики и выложить снимки в соцсети. Напомним, что в марте 2021 года Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.

- Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов. Некоторые из них уже стали новыми «визитными карточками» полуострова. Предлагаю крымчанам и гостям Крыма в преддверии праздника Крымской весны сфотографироваться возле объектов, построенных после нашего возвращения на историческую Родину... и выложить фото в соцсеть с хэштегом #ПутинКрымРоссияНавсегда, - написал Аксенов на своей странице в Instagram.

Также глава РК уточнил, что объектом для съемки могут быть не только значимые стройки в виде Крымского моста или аэропорта, но и любая детская площадка или детсад. Лучшие фото будут опубликованы на странице Сергея Аксенова.

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