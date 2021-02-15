В Севастополе бабушка бросила на пол свою годовалую внучку

Девочку госпитализировали в городскую больницу с травмой и переломом Фото: Олег ЗОЛОТО

В семье севастопольцев 13 февраля произошло ужасное происшествие, из-за которого годовалая малышка получила ушиб головного мозга и перелом кости мозгового отдела черепа.

Как стало известно КП-Крым, вечером между мужем и женой произошел скандал. Проживавшая с парой 53-летняя бабушка в это время держала свою внучку на руках, а потом по неизвестным причинам бросила ее на пол, вследствие чего маленькая девочка получила серьезные травмы.

По факту произошедшего сотрудники Следкома по РК и Севастополю проводят проверку.

Медики городской больницы № 5 поставили девочке диагноз: ушиб головного мозга средней тяжести, линейный перелом петушиного гребня решетчатой кости, а также ушиб мягких тканей лобной области.

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