«Полной пастью едят! Видимо вкусный»: Появилось видео собак из Крыма, впервые увидевших снег

Собаки радуются зиме, как малые дети. Фото: кадр видео Черный список Симферополь/VK

В Крыму снежные деньки порадовали не только людей, которые с удовольствием катаются на на санках и снимают красивые зимние фото, но друзей наших меньших.

В популярном крымском паблике появилось умилительное видео, как пес-симпатяга носится по двору, пробивая туннели в пушистых сугробах.

- Собака в Симферополе первый раз видит столько снега, - гласит пост, сопровождающий ролик.

Одних пользователей соцсетей видео умилило, других опечалило, третьих разозлило: «Псинке – радость неземная!»; «Очень жалко уличных собак: в морозы их нужно кормить и пускать в подъезды, чтобы грелись»; «Вот и забери их домой, а на улице бродячих собак не должно. Если власти бездействуют, то вся надежда на таких сердобольных»

Четвертые поделились своим видео с двумя псами, которое тут же получило мимишный отзыв:

- Ха-ха! Дурашки! Полной пастью снег едят! Видимо вкусный!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50