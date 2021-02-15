В 2021 году в Симферополе планируют провести масштабные вырубки деревьев

Санитарные и формирующие обрезки запланированы на 67 деревьях. Фото: Архив "КП"

В 2021 году власти Симферополя получили разрешение на снос 141 дерева. Такие данные представлены в реестре разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений, которые опубликованы на официальном сайте местной администрации, сообщает Крымское информационное агентство.

На бульваре имени Ленина и улице Севастопольской 35 ожидается самая большая вырубка деревьев. Там планируют срубить больше 30 деревьев. В районе школы №38 – 12 деревьев, а на улице Радищева - около 16. На улице Генерала Васильева также избавятся от 22 зеленых насаждений.

По информации пресс-службы администрации, санитарные и формирующие обрезки запланированы на 67 деревьях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50