В Симферополе чиновника задержали в момент получения взятки

Мужчина хотел подключить газ в поселке Чистенькое Фото: Архив "КП"

Полицейские Симферополя задержали сотрудника одного из государственных предприятий. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, мужчина пытался получить взятку.

Сотрудник госпредприятия предложил другому симферопольцу в ускоренном режиме подключить газ в поселок Чистенькое. За свои скромные услуги мужчина потребовал 115 тысяч рублей. Первую часть взятки чиновнику предложили в машине, а вторую в размере 100 тысяч рублей - в своем кабинете. В этот момент его задержали.

Все материалы переданы в следственный комитет для принятия дальнейшего решения.

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