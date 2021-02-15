Российские военные собьют самолеты НАТО, если те пролетят над Крымом

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Если самолеты ВВС США и других НАТО попробуют пролететь над Крымом, они будут сбиты. Такое мнение выразил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

- Как сказал один недоумок на Украине: «Почему бы самолетам США не летать над Крымом». Россия собьет первый самолет НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, - заявил израильский эксперт.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий предложил использовать воздушное пространство над Крымом для транспортировки войск, оборудования и грузов НАТО.

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