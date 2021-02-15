В Симферополе задержали троих мошенников, которые были в федеральном розыске

Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали троих молодых людей, которые находятся в федеральном розыске за мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, были задержаны мужчины 22-х и 25-лет, а также 19-летняя девушка. Все они находятся в федеральном розыске из-за преступления, которое было совершено в Воркуте. Они нелегально обналичивали денежные средства.

В ведомстве добавили, что молодые люди были фигурантами уголовного дела, но пытались скрыться от следствия. Они уехали в Крым, сняли квартиру и устроились на работу.

Полицейские, сотрудники СОБР и оперативники уголовного розыска и задержали злоумышленников в центре Симферополя.

Подозреваемых заключили под стражу, в ближайшее время их передадут инициатору розыска.

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