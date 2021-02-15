В Симферополе и Севастополе 16 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Герцена, 2/13;

ул. Гоголя, 72-88(чет), 81/16, 73-83(нечет);

ул. Дзюбанова 12-36(чет), 15-39(нечет);

ул. Спера, 17-33/35(нечет);

ул. Авангардная, 36-40/18(чет), 35-37(нечет);

ул. Гастелло, 4-38(чет); ул. Макаренко,26-32(чет);

ул. Молодежная, 112-156(чет), 113-159(нечет);

ул. Радио, 26/31-40(чет), 25/29-35 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Льва Толстого, 18-А, 4, 8-16;

пр. Нахимова, 14, 16;

ул. Генерала Петрова, 2;

ул. Маяковского, 1, 3

с 9.00 до 11.00

пр. Генерала Острякова, 99-А, 121, 121-А, 133;

ул. Генерала Хрюкина, 1, 1-А

с 10.00 до 13.00

ул. Камышовое шоссе, 37-Б корп. 1, 2, 3; 43

с 08.00 до 16.00

Мекензиевы Горы: ул. Облепиховая 1-32, 31/2, 35, 36, 40-54(чет), 58, 60, 74, 80; пер. Нарядный 4-16(чет), 3-7(нечет); ул. Приветливая 2-Б, 4-12(чет), 7; ул. Ясеневая 10, 18, 20, 49, 50-54(чет), 53, 58, 59, 65, 66, 67, 76, 79, 80, 82, 83, 89, 92; ул. Крейсерская 3, 7, 10, 17, 19, 35-43(нечет), 47, 51, 53; пер. Залесный 1-Б, 3-13(нечет), 4, 6; пер. Коробейников 1-А, 1-5(нечет), 2-Б, 4-16(чет), 11, 13, 17; пер. Тростниковый 3, 10, 16; бул. Гардемаринов 10, 17, 21, 36, 40, 42, 48; пер. Песенный 3, 5, 6, 10, 11, 14, 18; пер. Обрядный 2-8(чет), 3, 9, 11; ул. Тростниковая 1-Б; ул.Гуряна 5, 6, 10; пр. Кильватерный 1, 4, 7, 13, 14, 15, 16; бул. Томаса Макензи 8-12(чет), 24, 26; пер. Пихтовый 4, 8; ул. Богданова 155/1; пер.Слободский 4, 5-13(нечет), 8, 14, 18; проезд Вельботный 5; ул. Приборостроителей 12, 13; ул. Рябиновая 4; пер. Катальповый 22, 24; ул. Энергетиков 15; пер. Пасечный 1-4, 2-Б, 8, 10; ул. Пасечная 1-3, 2-А, 7, 10-13, 18, 19; проезд Пасечный 5, 9, 11, 15, 19, 21; ул. Морских пехотинцев 1, 2-8(чет), 3; ул. Грибная 1-14, 31, 32; ул. Дорожная 2-30; ул. Авангардное шоссе 15-31(нечет); ул. Лесная 2-6(чет); ул. Миндальная 4, 7, 9, 10, 17-24, 32-44(чет); ул. Мищенко 1-5(нечет), 4-16(чет), 17, 21-А, 23-27(нечет), 39, 51, 55; ул. Путейская 2-А, 2-48(чет); ул. Центральная 1, 6, 20, 26, 29, 30, 34, 40, 42, 53.

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