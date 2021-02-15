Симферопольские коммунальщики начали сбивать сосульки с домов

Высокие здания оградили сигнальной лентой для безопасности прохожих. Фото: Крым 24

Из крыш симферопольских домов начали падать глыбы снега и огромные сосульки, которые могли травмировать прохожих людей. Поэтому столичные коммунальщики с помощью автовышки стали сбивать опасные ледышки.

Сегодня, 15 февраля, рабочие занимались ликвидацией сосулек в центре города - на проспекте Кирова, сообщает «Крым 24».

Чтобы быстрее справиться с задачей, очищать крыши домов от наледи выехали сразу несколько бригад. Сосульки сбивают над тротуарами, это поможет избежать несчастных случаев и травмирования горожан.

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