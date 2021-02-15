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Крымских мамочек судят за неправильное использование маткапитала

Чаще всего государственные деньги крымчанки тратят на покупку автомобилей
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За нецелевое использование маткапитала может грозить до 10 лет лишения свободы

За нецелевое использование маткапитала может грозить до 10 лет лишения свободы

Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние несколько лет участились случаи использования материнского капитала не по назначению, сообщает Крымская газета.

Хоть материнский капитал и является хорошей поддержкой для тех, кто хочет улучшить жилищные условия. Но некоторые стараются потратить государственные деньги, например, на автомобиль. Такое использование денежных средств маткапитала называется хищением и может расцениваться как преступление, за которое может грозить до 10 лет лишения свободы.

Например, жительница Ленинского района после рождения второго ребенка решила потратить все деньги на квартиру в Щелкино. Но приобретенный дом в общую долевую собственность между своими детьми не оформила.

Женщина с Нижнегорского района потратила 433 рубля маткапитала по собственному усмотрению. Поэтому после таких махинаций с деньгами ее лишили родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей

Чаще всего государственные деньги материнского капитала тратят на покупку автомобиля. Так, мать троих детей из Феодосии обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о средствах маткапитала. Полученные деньги она потратила на покупку автомобиля.

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