Погода в Крыму на 16 февраля: гололедица и мороз до -8

На полуостров пришла настоящая зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 февраля на Крымском полуострове по-прежнему актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем -6…-8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Днем -1…-3°. На дорогах гололедица.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Днем 0…-2°.

Вода в Черном море +6°…+10°.

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