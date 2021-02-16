Погода в Крыму на 16 февраля: гололедица и мороз до -8

На полуостров пришла настоящая зима.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 февраля на Крымском полуострове по-прежнему актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем -6…-8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Днем -1…-3°. На дорогах гололедица.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Днем 0…-2°.
Вода в Черном море +6°…+10°.
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