Ялта вошла в топ-10 популярных городов для женского туризма в марте

Ялта привлекает к себя внимание туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU к Международному женскому дню выяснили, где в первый месяц весны хочет отдохнуть прекрасная половина человечества.
- Больше половины женщин путешествуют со своими супругами или любимым человеком. Еще 17 % дам с приятельницами, 12,5% - с детьми. На долю одиночек пришлось 12%, - отметили специалисты, проанализировав данные брони жилья на март.
В среднем путешественницы тратят на аренду жилья чуть больше 17 тысяч рублей.
Топ-10 популярных городов для женского туризма в марте (средняя цена жилья в сутки в рублях):
Ялта, 3562
Сочи, 1915
Санкт-Петербург, 2564
Шерегеш, 8442
Пятигорск, 1083
Суздаль, 13300
Казань, 1800
Новосибирск, 1632
Петрозаводск, 8000
Тула, 2574
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