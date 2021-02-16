Ялта вошла в топ-10 популярных городов для женского туризма в марте

Ялта привлекает к себя внимание туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU к Международному женскому дню выяснили, где в первый месяц весны хочет отдохнуть прекрасная половина человечества.

- Больше половины женщин путешествуют со своими супругами или любимым человеком. Еще 17 % дам с приятельницами, 12,5% - с детьми. На долю одиночек пришлось 12%, - отметили специалисты, проанализировав данные брони жилья на март.

В среднем путешественницы тратят на аренду жилья чуть больше 17 тысяч рублей.

Топ-10 популярных городов для женского туризма в марте (средняя цена жилья в сутки в рублях):

Ялта, 3562

Сочи, 1915

Санкт-Петербург, 2564

Шерегеш, 8442

Пятигорск, 1083

Суздаль, 13300

Казань, 1800

Новосибирск, 1632

Петрозаводск, 8000

Тула, 2574

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