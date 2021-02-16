Благодаря новым проектам в Крыму появится больше 3 миллиардов инвестиций

3 проекта реализуют в курортной сфере Фото: Из архива "КП"

Новые проекты смогут принести Крыму больше 3 миллиардов рублей инвестиций, сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

По его словам, в новом году запускается семь новых инвестиционных проектов, из которых три будут реализованы в курортной сфере. - Еще по одному в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли и услуг. Общий объем заявленных инвестиций по всем проектам составил более трех миллиардов рублей, – отметил министр.

Два проекта будут реализованы в Черноморском районе. Там построят коттеджный поселок с объемом инвестиций - 548 миллионов рублей, а также спортивно-развлекательный сквер с палаточным городком. Общий объём инвестиций составит 166 миллионов рублей.

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