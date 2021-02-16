Браконьеры выловили из симферопольского водохранилища тонну рыбы

Фото: МВД по РК

В Симферополе полиция задержала пятерых жителей Сакского района, которые незаконно и в больших количествам вылавливали рыбу. Браконьеры не имели разрешения на ловлю и использовали запрещенные снасти.

Рыбаков на берегу Симферопольского водохранилища силовики взяли с поличным, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Оперативники изъяли у крымчан надувную лодку, рыболовные сети и около тонны незаконно выловленной рыбы, среди которой - кап, судак, толстолобик, щука, лещ.

Против браконьеров могут возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Им может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

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