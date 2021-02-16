Коронавирус в Крыму: 125 новых случаев за сутки

Больше ста человек победили болезнь за минувшие сутки. Фото: Архив "КП"

В Республике Крыма за прошедшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. При этом 172 человека вылечились от ковида за минувшие сутки. Еще 6 человек скончались.

- 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - написал он в своем Facebook.

Заметим, что с начала пандемии в Крыму новым коронавирусом заразились 34 657 человек. Выздоровели 30 118 пациентов.

Общее число умерших от Covid-19 составило 867 человек.

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