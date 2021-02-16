В Киеве рассказали о националистах, которых не пустили в Крым в 2014 году

В этом году Крым будет отмечать седьмую годовщину воссоединения с Россией Фото: Архив "КП"

На Украине признались, что националисты в 2014 году планировали организовать вооруженное противостояние в Крыму. Об этом в эфире украинского ТВ заявил бывший депутат Рады Эдуард Леонов.

Однако экс-политик заявил, что «войну» не допустили исполняющий на тот момент обязанности главы Министерства внутренних дел и СБУ Арсен Аваков и Валентин Наливайченко.

Эдуард Леонов заявил, что его физически не допустили, используя шантаж и угрозы.

- Я должен был прямо с Рады ехать в Крым, но ко мне быстро подошли и шантажировали, - заявил он.

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