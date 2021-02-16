Шесть человек умерли в Крыму от COVID-19 за сутки

Уровень заболеваемости в РК пошел на спад. Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в Крыму от ковида скончались еще 6 человек, свидетельствуют данные местного Минздрава. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 867 летальных случаев.

При этом за сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом. 172 человека вылечились от ковида за минувшие сутки. Еще 6 человек скончались.

Заметим, что с начала пандемии в Крыму новым коронавирусом заразились 34 657 человек. Выздоровели 30 118 пациентов.

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