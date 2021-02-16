МЧС предупреждает: В Крыму возможны сходы снежных масс

Снежная погода застала крымчан в расплох. Фото: архив "КП"

На протяжении ближайших трех дней в Крыму существует вероятность схода снежных масс. В МЧС по республике предупреждают, что аномально-холодная погода на 7-8 градусов ниже нормы сохранится до конца недели.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

Есть и вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, сообщает Крымское информационное агентство.

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