В Крыму предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

К инициативе присоединились парламентарии всей страны. Фото: Архив "КП"

Депутаты от ЛДПР всех региональных парламентов страны одновременно внесли в свои органы законодательной власти проект федерального закона о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

По словам депутата Госсовета РК от ЛДПР Николая Волкова, чтобы законопроект был рассмотрен в Госдуме, его необходимо поддержать парламентами регионов страны.

- Это вопрос процедурный, - отметил Волков в комментарии «Крымской газете». - Главная цель проекта - возврат индексации пенсий работающим пенсионерам.

По его словам, работающие пенсионеры продолжают пополнять пенсионный фонд, тем самым - содержать себя. Люди честно заработали свою пенсию, а индексация - это та сумма, которая гарантирует устранение инфляционного провала.

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