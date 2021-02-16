В крымские вузы начнут возвращаться иностранные студенты

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Крымский федеральный университет ждет возвращения иностранных студентов для обучения и защиты дипломов. Об этом сообщил ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

По его словам, границы уже открыты, но рейсов не так много, а билеты дорогие. Первыми приедут выпускники шестых курсов Медуниверситета, поскольку им нужно защищать дипломы.

- Процедура следующая - они при вылете делают ПЦР анализ на отсутствие инфекции, прилетают в Крым, и мы их встречаем. Сразу же делаем ПЦР анализ у нас, и если он отрицательный, то дальше мы их переселяем в общежитие, если нет – отправляем на самоизоляцию или лечение. Следующие на очереди – иностранные студенты первых курсов, - пояснил Фалалеев.

Руководитель Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Якубова Чингиз Якубов заявил, что иностранных студентов немного, но пока что они обучаются в дистанционном формате.

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