Улицу Павленко в Симферополе перекроют в честь праздника

Парковку транспорта временно запретят. Фото: Архив "КП"

В День защитника Отечества улица Павленко в Симферополе будет перекрыта на несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы, во вторник, с 6.30 до 11.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет перекрыто движение по улице Павленко.

Также движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Александра Невского до парка им. Гагарина. Запретят парковку транспортных средств, организуют дежурство эакуатора.

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