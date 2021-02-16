Украина снова обратилась в международные организации по поводу крымского вопроса

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Верховная рада Украины обратилась к международным организациям, чтобы они осудили «временную оккупацию» Крыма и Севастополя, а также «нарушение прав и свобод человека». Нардепы подготовили постановление и проголосовали большинством на сессии ВРУ.

Авторы обращения также хотели усилить санкционное и политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы это привело к «полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ».

Также в документе есть призыв «консолидировать международную общественность», в том числе в формате «Крымская платформа». Кроме того, от России требуют обеспечить беспрепятственный доступ в Крым мониторинговых миссий и международных организаций, а также освободить «политзаключенных».

Документ, принятый депутатами, был отправлен в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, а также в правительства и парламенты иностранных государств.

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