Больше тысячи студентов и педагогов КФУ пройдут вакцинацию от COVID-19

Вакцинация проходит на добровольной основе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крымском федеральном университете вакцинацию от коронавируса готовы пройти больше тысячи студентов и преподавателей.

Как сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев, список желающих уже составлен. Учащиеся и педагоги относятся к вакцинации положительно.

Прививаться желающие будут российской вакциной «Спутник V». Ректор напомнил, что вакцинация делается добровольно, передает «Крым 24».

Напомним, что ученые из КФУ разработали собственную уникальную вакцину от коронавируса. Ее особенность в том, что она будет вдыхаться через нос.

Пока ведутся доклинические испытания вакцины на мышах и кроликах.

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