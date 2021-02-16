Появилось видео, как тает крымский водопад Учан-Су

Фото: Лилия Колывушко/vk.com

Несмотря на то, что в Крыму продолжают свирепствовать аномальные морозы, на ЮБК уже начало теплеть. Днем температура воздуха приближается к нулю, и начал таять самый большой водопад на полуострове - Учан-Су.

Очевидцы засняли на видео, как начинают появляться небольшие струйки воды, которые падают поверх обледеневшей корки.

Напомним, что Учан-Су осенью совсем пересох, год выдался сухим, так что в горах не было воды, питающей водопад. Ожил «гигант» только зимой.

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