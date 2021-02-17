Погода в Крыму на 17 февраля: без осадков и мороз до -4

В Крыму настоящая зима - деревья укутаны в белую шубу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 февраля на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение, на дорогах порядком поднадоевшая гололедица. Народные приметы гласят, что иней на Николу Студеного - к хорошему урожаю.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем -2…-4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…-3°. Гололедица.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Днем около 0.

Вода в Черном море +6°…+10°.

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