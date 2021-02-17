В Симферополе и Севастополе 18 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Причина перебоев подачи электротока - ремонт трансформаторных подстанций и другого оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Буденного, 17-27(нечет);
ул. Грибоедова, 126-132(чет); 75-81(нечет);
ул. Дачная 24-56(чет); 43-61(нечет);
ул. Малореченская 2а, 6-6/62(чет); 5-25(нечет);
ул. Федотова 54-62(чет); 31, 31а;
ул. Луговая, 9; ул. Герцена, 2/13;
ул. Гоголя, 72-88(чет); 73-83(нечет), 81/16;
ул. Дзюбанова, 12-36(чет); 15-39(нечет);
ул. Спера 17-33/35(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Симферопольское шоссе – МК Маркет
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