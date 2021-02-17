В Симферополе и Севастополе 18 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Причина перебоев подачи электротока - ремонт трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Буденного, 17-27(нечет);

ул. Грибоедова, 126-132(чет); 75-81(нечет);

ул. Дачная 24-56(чет); 43-61(нечет);

ул. Малореченская 2а, 6-6/62(чет); 5-25(нечет);

ул. Федотова 54-62(чет); 31, 31а;

ул. Луговая, 9; ул. Герцена, 2/13;

ул. Гоголя, 72-88(чет); 73-83(нечет), 81/16;

ул. Дзюбанова, 12-36(чет); 15-39(нечет);

ул. Спера 17-33/35(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Симферопольское шоссе – МК Маркет

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