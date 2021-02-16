Ученые Крыма опровергли данные о массовой гибели птиц и дельфинов на полуострове

На побережье Черного моря нет трупов пернатых. Фото: Архив "КП"

«На побережье Черного моря зафиксирована массовая гибель птиц и дельфинов. Тушами животных усеян берег на расстоянии в несколько сотен метров». Такую информацию тиражировали федеральные СМИ. Однако, как оказалось, эти данные не соответствуют действительности.

По данным прессы, основной причиной гибели животных якобы стали голод и аномальные морозы. Но сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный в беседе с ForPost заверил, что массово животные в Крыму сейчас не гибнут.

- Я в эти дни сам гулял по пляжам Крыма. Был в Ялте, других местах, мертвых птиц и дельфинов не видел. Да, и информации такой не было, - цитирует его крымское издание.

Тем не менее сильные и продолжительные морозы, которые сейчас стоят на Крымском полуострове, губительны для многих перелетных видов птиц. Но глобальное потепление и увеличение средних годовых температур позволяет многим птицам и насекомым оставаться в Крыму весь год. Постепенно они адаптируются и занимают свою нишу в природе полуострова.

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