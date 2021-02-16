Избил и связал бамбуковыми шторами: Жителя Керчи ограбил лучший друг

Мужчина лежал связанный у себя дома больше 20 минут Фото: Из архива "КП"

В Керчи 69-летний мужчина не ждал гостей. Но примерно в 16.00 12 февраля в дверь постучали. Пришел старый знакомый - 74-летний муж его покойной сестры.

Как стало известно КП-Крым, приятели решили присесть на кухне и поговорить о жизни, но слово за слово и между мужчинами разгорелся не шуточный скандал. Гость знал, куда шел и тем более с какой целью. Он быстро завалил давнего друга и родственника на пол и стал избивать, вынуждая выдать тайник с деньгами. Мужчина сдался быстро и все рассказал.

Нападавший, боясь что друг будет отбиваться, связал его первым, что увидел в квартире - бамбуковыми шторами. Сам забрал деньги - больше 100 тысяч рублей и быстро скрылся.

Пострадавший долго не мог выпутаться, но спустя 20 минут все же освободился. О краже и избиении он сообщил в полицию.

Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит пять лет принудительных работ либо лишение свободы на срок до восьми лет.

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