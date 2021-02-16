Разработанную в Крыму вакцину от COVID-19 готовы испытать на людях

Пока на полуострове идет массовая вакцинация препаратом Спутник V Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымскую вакцину от коронавируса готовы испытать на добровольцах. Сегодня ее разработчики – ученые из КФУ – готовятся к доклиническим испытаниям на генно-модифицированных мышах.

- Следующий этап, как вариант, - испытание на добровольцах. Можно будет прийти в Крымский федеральный университет и понюхать вакцину, как вариант, - заявил во время сегодняшней пресс-конференции ректор вуза Андрей Фалалеев.

По его словам, крымская вакцина не токсична и может быть испытана на людях.

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