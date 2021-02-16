В Крыму поставили условия, при которых Украина может сотрудничать с «Черноморнефтегазом»

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На Украине назвали одной из самых больших потерей государства – крымское предприятие «Черноморнефтегаз, которое стало российским после включения полуострова в состав РФ. Украинские чиновники считают, что это повлияло на «энергетическую безопасность» страны.

Как сообщил первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс, Украина может сотрудничать с «Черноморнефтегазом», если только Киев официально признает Крым российским регионов и отменит антироссийские санкции.

- В Крыму люди, а на Украине беспокоятся о «Черноморнефтегазе». Газ, который добывался этим предприятием до 2014 года, использовался только для нужд полуострова. На территорию Украины газ не поступал, - заявил Ефим Фикс в комментарии «Крым 24».

По словам первого заместителя председателя Госсовета РК, торгово-экономические отношения с Киевом возможны только при отмене санкций. Украине же, по мнению Фикса, предстоит долгий путь налаживания отношений с Российской Федерацией.

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