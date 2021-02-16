Поезда «Таврия» запустят по 10 направлениям во время майских праздников

Железнодорожный вокзал Симферополя снова ожил после запуска поездов. Фото: Никита ПОЛЬКО

На майские праздники этого года поезда «Таврия» будут курсировать в Крым и обратно по 10 направлениям.

Как сообщили в пресс-службе оператора пассажирских ж/д перевозок «Гранд Сервис Экспресс», билеты доступны по направлениям из Москвы и Питера в Симферополь, Евпаторию и Севастополь, а также из Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска в Симферополь.

Продажи на поезда в Крым на период майских праздников уже открыты.

Напомним, что за год по Крымскому мосту на поездах проехало больше миллиона человек.

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