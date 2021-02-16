В Симферополе женщина упала в смотровую яму гаража

Женщина упала в двухметровое углубление. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Жительница Симферополя 16 февраля случайно упала в смотровую яму в гараже. Очнувшись она не почувствовала ног. Чтобы поднять пострадавшую, потребовалась помощь сотрудников МЧС.

К месту происшествия незамедлительно прибыли 5 специалистов отряда «КРЫМ-СПАС».

- Женщина находилась в гараже, но оступилась и упала в смотровую яму, глубиной около 2-х метров. Как только крымчанка очнулась, она поняла, что не может встать, так как потеряла чувствительность ног, - рассказали в пресс-службе крымского МЧС.

Чтобы транспортировать женщину к карете скорой помощи спасатели использовали спинальный щит. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую в больницу.

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