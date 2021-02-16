Под Симферополем из-за аварии отключились 16 электростанций

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Под Симферополем произошла повторная авария, при которой отключились 16 электростанций. В результате были обесточены села Пионерское и Доброе, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Первое отключение случилось 15 февраля. Электричество в дома местных жителей вернули с помощью резервных источников питания. К полуночи было восстановлено энергоснабжение на 12-ти подстанциях. Однако без света оставались около 150 абонентов в селе Пионерском. В 2:24 нужно было восстановить работу одной подстанцию.

Однако около трех часов ночи снова случилась авария, которая снова вывела из строя 16 подстанций. Абонентов снова подключили к резервным источникам. Работы по устранению аварии продолжаются, в них задействованы 32 человека и 15 единиц техники.

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