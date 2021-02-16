Крымский суд арестовал подозреваемого в финансировании исламских террористов

Граждан РФ задержали 15 февраля. Фото: скриншот из видео

В Крыму суд постановил взять под стражу подозреваемых в финансировании запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Одного из обвиняемых отправят под домашний арест, второй будет находиться в изоляторе. Они пробудут в временном заключении до 10 апреля.

Напомним, россияне на протяжении 4 лет финансировали деятельность террористов. Они создавали в интернете группы благотворительной помощи, а полученные средства отправляли незаконной организации.

- Подозреваемые в Сети создавали группы несуществующей благотворительной организации. Там они размещали объявления с призывами денежно помочь фонду, чтобы построить мечеть, колодцы или помогать нуждающимся детям. На тех же ресурсах граждане РФ публиковали реквизиты банковских карт, куда желающие могли отправить деньги, - сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

На самом деле собранные средства отправлялись на обеспечение незаконных вооруженных формирований, которые являются частью запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ.

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