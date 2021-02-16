Климатолог рассказал, смогут ли снегопады улучшить ситуацию с водой в Крыму

За последние дни выпало 30 мм осадков Фото: Александра Тимощенко

В последние 20 лет Крым переживал не самые лучшие годы из-за засухи. Недавние снегопады могут дать надежду на улучшение ситуации вододефицита, сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов.

Он отметил, что в начале двухтысячных полуостров попал в затяжной циклон засухи, а в прошлом году она была самой сильной. Однако прошедшие сильные снегопады могут значительно улучшить ситуацию с водоснабжением.

- Если перевести этот снег в воду, то выпало где-то 30 мм осадков. Всего с начала года, январь и февраль - порядка 80 мм осадков. Это уже хорошо. По осадкам в прошлые годы было значительно меньше. Но, к сожалению, это количество осадков слишком мало, чтобы оживить наши горные реки и ручьи, - заявил ученый в эфире радио «Спутник в Крыму».

Для того, чтобы окончательно выровнять ситуацию с вододефицитом на полуострове, помимо снега нужно ожидать еще дополнительные дожди. Для этого нужно, чтобы зимой выпало еще до 200 миллиметров осадков.

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