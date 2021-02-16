Появилось видео, как в горах Крыма двое лихачей устроили гонки на «Жигули»

Фото: Скриншот из видео

В крымских горах двое лихачей решили устроить гонки на отечественных автомобилях. Видео дрифта попало в социальные сети.

На видео видно, как два автолюбителя на большой скорости скользят по дорогам на «Жигули». В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то недовольно обзывает водителей «дураками», а кто-то поддерживает отечественных гонщиков.

- Не дай Бог вас на дороге встретить, - опасаются пользователи соцсетей.

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