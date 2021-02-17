Симферопольцев ждет серьезный штраф за парковку на газоне

Автомобилиста, который неправильно припарковал свое авто, серьезно оштрафуют Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Симферопольцы, которые увидели припаркованный автомобиль на газоне, вправе обратиться в полицию. В таком случае на владельца машины составят протокол и в будущем оштрафуют.

Также авто нельзя оставлять на тротуарах и люках коммуникаций теплоснабжения, рассказал в эфире передачи депутат Симферопольского Горсовета Олег Бышук.

- По ПДД парковка на зеленых зона запрещена. Машины не должны стоять на местах не предназначенных для этого. Если видите такую картину - можете спокойно звонить по номеру «102» и вызвать отряд полиции. Они прибудут на место и зафиксируют нарушение, за которое в будущем владелец автомобиля получит крупный штраф, - объяснил депутат.

Бышук добавил, что подобные прецеденты уже случались. Наряду полиции с эвакуатором приходилось убирать машину в пгт Грэсовский. Авто стояло на люке и мешало коммунальщикам произвести ремонт.

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