Еще 30 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Крым вближайшие дни. Фото: пресс-служба главы РК

В ближайшие дни Крым дополнительно получит 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом на штабе по противодействию распространения COVID-19 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Вчера я дозвонился до Дениса Валентиновича Мантурова (министр промышленности и торговли РФ), нам будет оказана помощь, - отметил Аксенов. - Завтра-послезавтра скажут, сколько еще мы можем получить. Наши мощности по вакцинации и возможности позволяют привить около 200 тысяч человек в месяц. Надо на эту планку выходить.

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