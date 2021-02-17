В Крыму коронавирус подтвердили еще у 124 человек

С выздоровлением за последние сутки выписали 144 человека. Фото: правительство РК

За 16 февраля в Крыму зарегистрировали 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей официальной странице в «ВКонтакте».

- Бессимптомно болезнь протекала у 7 людей. Еще 88 человек с симптомами сами обратились за помощью в больницы. Среди контактных по ранее зарегистрированным случаям зафиксировано 36 человек, – объяснил глава Крыма.

Тестирование на коронавирус за истекшие сутки прошли 4 тысячи 128 человек.

За это же время от Covid-19 вылечилось 144 человека, за весь период выздоровело 30 тысяч 262 человека.

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