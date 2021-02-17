Коронавирус в Крыму отнял жизни еще 4 человек

За последние сутки от коронавируса вылечились 144 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму от коронавируса скончалось еще 4 человека. Всего с начала пандемии Covid-19 забрал жизни 871 человека.

На данный момент амбулаторное лечение проходят 2 тысячи 823 человека с коронавирусом, на стационаре находится 1 тысяча 679 человек с коронавирусом и пневмонией.

Специалистами Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю всего выявлено 34 тысячи 772 положительных результата на Covid-19. С начала пандемии выписано с выздоровлением 30 тысяч 262 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50