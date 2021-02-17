Масочный режим останется в силе до майский праздников Фото: "КП" Архив

Масочный режим и социальная дистанция останутся в Крыму вплоть до майских праздников. Отдельные ограничения на ведение хоздеятельности будут сняты с 1 марта.

- Это будет касаться ограничений на проведение свадеб, торжеств, других мероприятий. Разрешено будет проведение выставок, - уточнила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Если ситуация не будет меняться, с 1 марта останутся ограничения на проведение массовых мероприятий, по заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах (50% или 75%), 50% мест в общепите.

Темпы снижения заболеваемости коронавиурсом в Крыму еженедельно меняются. Но коллективный иммунитет начнет формироваться только к середине марта. Тогда, возможно, ограничительные меры пересмотрят вновь.

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