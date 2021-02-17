Крымские ученые разрабатывают новый препарат для лечения ревматоидного артрита

Исследование показало, что эффект от применения олигонуклеотидов должен проявиться спустя три недели. Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского

Крымские ученые КФУ начали разрабатывать новый препарат на основе антисмысловых олигонуклеотидов для лечения ревматоидного артрита, сообщила младший научный сотрудник Медицинской академии КФУ Татьяна Макалиш.

Основные методы лечения аутоиммунного воспалительного заболевания уже давно изобрели. Помимо них существуют инновационные подходы, которые основаны на методах молекулярной биологии. Самым современным является препара «Humira». Он полностью состоит из многоканальных антител к одному из агрессивных белков – фактору некроза опухоли. Такие антитела блокируют белок в крови и уменьшают его действие в очаге воспаления.

По мнению ученых, главная идея в подходе основана на блокировании гена, который отвечает за синтез фактора некроза опухоли.

Препарат был разработан на основе антисмысловых олигонуклеотидов. Фото: Пресс-служба КФУ

- Для этого в лаборатории ДНК-лекарств под руководством доктора биологических наук Владимира Оберемка мы синтезировали конструкцию из олигонуклеотидов, которая способна блокировать ген и препятствовать образованию фактора некроза опухоли, - отмечает Татьяна Макалиш.

После этого ученые создадут модель аутоиммунного воспалительного заболевания у лабораторных животных, а после гистологического подтверждения развития начнут нужную терапию. Исследование уже показало, что эффект от применения олигонуклеотидов должен проявиться спустя три недели.

- Это несколько позднее, чем при принятии «Humira», но несравненный плюс олигонуклеотидов в том, что мы разрываем циклическую цепь воспаления, которая при ревматоидном артрите нагнетается по спирали. Это значит, что эффект от воздействия олигонуклеотидов сохраняется дольше, и люди смогут улучшить качество своей жизни, избавившись от суставных болей и отеков, – отметила Татьяна Макалиш.

В дальнейшем ученые планируют провести полноценные доклинические исследования, а после – займутся разработкой лекарственного средства. На это может уйти около пяти лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50