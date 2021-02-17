В поликлиниках Крыма вернутся к диспансеризации

Поликлиники с 1 марта вернутся к диспансеризации Фото: "КП" Архив

В поликлиниках Крыма вернуться к диспансеризации населения. Об этом на штабе по противодействию распространения COVID-19 сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- С 1 марта лечебно-профилактические учреждения смогут начать диспансеризацию, которая была приостановлена длительное время, - отметила она.

Профилактические осмотры в поликлиниках прекратили с апреля прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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