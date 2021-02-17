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В Крыму увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 72-х. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Александр Остапенко.

- В соответствии с поручениями, мы увеличили количество пунктов вакцинации с 31 до 72, – сообщил глава Минздрава.

По его словам, с 10 до 20 также увеличено количество выездных бригад медиков, которые вакцинируют сотрудников мероприятий.

По данным Минздрава РК, на сегодняшний день привито 29 599 человек, они получили оба компонента вакцины. Прививок ожидают около 15 тысяч человек. Также в ведомстве уточнили, что Крым получил 39 тысяч доз вакцины «Спутник V».