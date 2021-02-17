В Крыму сократили количество коек для больных коронавирусом

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В Крыму на 470 коек уменьшили количество коек для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями. Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, на прошлой неделе в республике было развернуто 3084 койки, а сейчас их 2614.

- В связи с улучшением эпидемиологической обстановки приказом Министерства здравоохранения РК от 16 февраля сокращен коечный фонд на 470 коек, - заявил Александр Остапенко.

По его словам, на 206 сократили количество коек в Симферопольской городской клинической больнице №7, на 30 - в Симферопольской клинической больнице, на 30 – в Красногвардейской ЦРБ, на 20 - в Советской районной больнице, на 15 - в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице, на 169 – в Бахчисарайской ЦРБ.

Также министр здравоохранения добавил, что с сегодняшнего дня начинает работу по своему профилю Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн коечной мощностью 200 коек в своем штатном режиме. Также в ближайшее время планируется возобновление работы Симферопольского клинического родильного дома №2 по своему основному профилю.

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